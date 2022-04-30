تعذر رؤية هلال شهر شوال في الإمارات وموعد أول أيام عيد الفطر

تعذر رؤية هلال شهر شوال في الإمارات لسنة 1443 هجرية ما يعني أن غدا الأحد هو المتممم لشهر رمضان الكريم، وذلك بحسب اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية، وأن الاثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو العيد الذي يأتي وسط مجموعة من الإجراءات التي اتخذها أبوظبي، استعداد لصلاة عيد الفطر في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني دولة خليجية تعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال بعد المملكة العربية السعودية، بحسب ما نقلت قناة العربية مساء اليوم.

تفاصيل تعذر رؤية هلال شهر شوال في الإمارات

وحول تفاصيل تعذر رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، أوضح وزير العدل ورئيس اللجنة السيد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي أن اللجنة لم يثبت لديها رؤية الهلال، بعد أن راعت جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة.

ووفقا لرئيس اللجنة، فإن الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم والاثنين أول أيام عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدما التهنئة والتبريكات إلى قادة الدولة وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

إجراءات الإمارات استعدادا لعيد الفطر المبارك 2022

وخلال الأيام الماضية أعلنت السلطات في الإمارات بروتوكول عيد الفطر المبارك، والذي يتضمن أهم الإجراءات والضوابط التي يجب الالتزام بها خلال صلاة عيد الفطر، حيث أكدت ضرورة وضع ملصقات التباعد الجسدي للحفاظ على مسافات آمنة بين المصلين في الساحات والمواقف والحدائق المحيطة بالمساجد.

كما كشفت أيضا عن أن صلاة عيد الفطر ستكون مدتها 20 دقيقة تشمل الصلاة نفسها وكذلك الخطبة التي تليها، على أن يتم السماح باستخدام مكبرات الصوت قبل قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، علما أن المساجد ستفتح بعد صلاة الفجر من يوم عيد الفطر.