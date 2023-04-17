أعلى عائد على شهادات استثمار البنك الأهلي.. تعرف عليه

يبحث أصحاب المدخرات عن عائد جيد على مدخراتهم، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتتسابق البنوك في طرح أوعية ادخارية تتناسب مع العملاء.

وأعلن البنك الأهلي عن طرح مجموعة من الأوعية الادخارية التي تتناسب مع العملاء، أبرزها شهادة الاستثمار لمدة عام ومدة عامين وشهادة استثمار ثلاثية، وترصد «الوطن»، في هذا التقرير تفاصيل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري.

شهادة الاستثمار (ب) لمدة سنة

شهادة الاستثمار (ب)، والتي تتيح للعميل استرداد أمواله بعد عام واحد فقط هي اختيار مناسب لمن يرغب في تحقيق عائد مجزي على أمواله في مدة قصيرة، حيث تتوفر بمبلغ يبدأ من 500 جنيه وتدوم لمدة عام واحد، وتقدم فائدة ثابتة بنسبة 11% تصرف شهريا ويمكن سحبها من أي ماكينة صراف آلي، وأوضح البنك ان مدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء وتجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

شهادة استثمار ب 3 سنوات

طرح البنك الاهلي شهادة استثمار ب بأجل 3 سنوات وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها يتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية (للأفراد الطبيعيين فقط) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

شهادة استثمار (أ)

طرح البنك الأهلي شهادة استثمار فئة 500 جنيه ومضاعفاتها بدورية صرف تراكمية وبعسر عائد 9.5%، حيث تصدر الشهادة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة واسترادا الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من يوم الشراء الثاني وفقا لقيم الاسترداد.