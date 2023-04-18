أماكن للخروج في العيد بالشرقية للشباب والأطفال.. الممشى مجانا

تستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، لتجهيز أماكن للخروج في العيد في الشرقية للشباب والأطفال، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفالات بالعيد في سيولة ويسر، بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك.

أماكن للخروج في الشرقية

تعد حديقة الحيوان في مدينة الزقازيق، من أبرز أماكن للخروج في العيد في الشرقية للشباب والأطفال، حيث يقبل عليها الزائرين من مختلف الأعمار، سواء رجال أو شباب أو أطفال، وتعتبر من الأماكن الهادئة، وتتميز بكبر مساحتها، ووجود العديد من الحيوانات والألعاب، ما يضفي أجواء البهجة والسعادة على المكان، ويتيح للزائرين الاستمتاع بالأجواء الطبيعية، في العيد، بتكلفة بسيطة حيث يصل سعر التذكرة للفرد 5 جنيهات.

مكان للخروج مجانا في العيد.. ممشى الزقازيق

يعد ممشى مدينة الزقازيق، متنفس أمن للمواطنين، يستطيعون من خلاله التنزه والإستراحة والإستمتاع خاصة في عيد الفطر، وفي فصل الصيف بشكل عام، ويبدأ من أمام كوبري الري وجامعة الزقازيق وديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك ضمن تطوير كورنيش مدينة الزقازيق من منطقة الصاغة وحتي منطقة علاء الدين بمحيط جامعة الزقازيق، وذلك بمعرفة مديرية الإسكان وبتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه، ويستطيع المواطنون الجلوس على المقاعد الرخامية الموجودة أمام البحر والاستمتاع بالماء والهواء.

حدائق عامة ونادي عائلات للخروج في عيد الفطر

كما تضم مدينة الزقازيق عدد من الحدائق العامة، منها حديقة الطفل السعيد أمام مجلس مدينة الزقازيق، ونادي العائلات بمنطقة الصيادين بالزقازيق، التي تضم حلويات متحركة وألعاب مختلفة واستراحات، ويمكن الدخول وممارسة الألعاب المختلفة بأسعار بسيطة وفي متناول الجميع، حيث يترواح سعر التذكرة ما بين جنيهين و5 جنيهات.

وصرح محافظ الشرقية في وقت سابق، بأن نادي العائلات مقام على مساحة 5400 متر، ويضم متنزهات وحدائق وملعبا خماسيا على مساحة 1200 متر، ويضم مكان لركن السيارات، وتم رصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك، ووضع النجيل الصناعي، وزراعة نباتات الزينة، وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه.