موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان

اقترب موعد عيد الفطر المبارك، فلا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة ويتسعد المسلمون بمحافظة أسوان، لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في كل مدينة خاصة أبوسمبل، إذ يختلف من منطقة لأخرى بفارق دقائق، نظرا لحسابات خطوط طول ودوائر عرض مختلفة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة أبوسمبل

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة أبوسمبل حددته هيئة المساحة المصرية في تمام الساعة 5:43 دقيقة صباحا عقب شروق الشمس بينما يحين موعد صلاة العيد بمحافظة أسوان، في تمام الساعة 5:47 صباحًا بعد شروق الشمس وفقا لمعهد البحوث الجيوفيزيقية، لهذا العام عقب قياس مساقط الظل وخطوط الطول والعرض فى مدينتي أسوان وأبوسمبل.

تحديد موعد صلاة عيد الفطر

يعود سر اختلاف موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة أبوسمبل عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة أسوان بوقوع ابوسمبل بأبعد نقطة عن مدينة أسوان فخرجت عن خط الطول والعرض الذي تقع به المحافظة بأكملها فترفع الصلاة بأبوسمبل قبل مدينة أسوان.

الاحتفال بعيد الفطر 2023

العديد من مراسم الاحتفال بعيد الفطر المبارك تشهدها محافظة أسوان ومدنها التابعة عقب أداء صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان، وأداء صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة أبوسمبل ورفع تكبيرات العيد ثم تبادل التهاني والمباركات بالعيد وتوزيع الحلوى على الأطفال والعيدية.

خريطة مساجد صلاة عيد الفطر المبارك

خصصت مديرية أوقاف أسوان عدة مساجد رئيسية بالمحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك والساحات من بينها:

- مسجد النور بأسوان

- مسجد الرحمة بأبو سمبل

- مسجد أبو داود بأسوان

- مسجد الإصلاح بابو سمبل

- مسجد عبد الرحيم القنائى بأسوان

- مسجد النصر بأسوان

- أبوالشوك بأسوان

- المرحوم فهيم بأسوان

- يوسف كروم بدراو

- السلام بدراو

- مسجد الرحمة بدراو

- مسجد العمر بأبوسمبل

- مسجد عمر بن الخطاب بابوسمبل

- مسجد الحسن والحسين بأدفو

- مسجد آل يعقوب بأدفو

- الفاروق عمر بأدفو

- عباد الرحمن بأدفو

- مسجد التوبة بأبوسمبل

- مسجد السلام بأدفو

- منشاة السد العالي باسد العالي

- مسجد صحارى الجديد بأسوان

- مسجد التجارى ين بمدينة أسوان

- مسجد رضوان بأسوان

- مسجد ناصر بابوسمبل

- مسجد التعليقات بأسوان

- مسجد أبو بكر الصديق بأسوان

- مسجد المغفرة بأسوان

- مسجد البصالى بأسوان