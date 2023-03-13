محافظ القليوبية: انتهاء تطوير ورصف طرق القناطر وفق جدول زمني محدد

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعي تطوير ورصف طريق أبو الغيط ومحور الباسوسية بمدينه القناطر الخيرية، في إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للإنتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.

رصف طريق «أبو الغيط- الحادثة» بالقناطر الخيرية

واستهل «الهجان» جولته أعمال رصف طريق «أبو الغيط - الحادثة» بالقناطر الخيرية، حيث تبدأ أعمال الرصف بطول حوالي 5360م طولي وبعرض حوالي 19.5م، وتم الانتهاء من اعمال الرصف بطول 1 كيلو متر من كوبري الحادثة حتى محطه بنزين شركس، ضمن خطة رد الشيئ لأصله، وشدد المحافظ خلال الجولة على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر.

التطوير يبدأ من ميدان السلام

الجدير بالذكر، أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام «كوبري الحادثة» حتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلو متر، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر، ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.