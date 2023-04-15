كيف تصل إلى حدائق القناطر للاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر؟.. 5 طرق مؤدية

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر المبارك، حيث تعد القناطر الخيرية، والتي يطلق عليها «منتج الغلابة» أو«حدائق الشرق»، مقصدا للمصريين والسياح لقضاء هذه المناسبات، للاستمتاع بالنيل والخضرة والحدائق التراثية والأشجار والنباتات النادرة، وتستعرض «الوطن» الطرق المؤدية لهذه المنطقة.

وذكر المهندس أشرف درويش، مدير عام إدارة ري القناطر والدلتا لـ«الوطن»، إن حدائق القناطر من أهم الأماكن التي يقصدها أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في الأعياد والمناسبات، ويطلق عليها «منتجع الغلابة» أو «حدائق الشرق»، مشيرا إلى أنه جرى الاستعداد في حدائق ومنتزهات القناطر الخيرية لاستقبال آلاف الزائرين من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى للاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر.

خريطة الطرق المؤدية للقناطر الخيرية في شم النسيم وعيد الفطر

وأشار مدير عام ري القناطر إلى أن القناطر الخيرية يمكن الوصول إليها من خلال 5 طرق، سواء عن طريق المواصلات العامة أو مرفق النقل الداخلي أو أتوبيسات النقل أو السيارات الملاكي، كالتالي:

1- طريق خطي 12 و13 من بنها، مرورا بمركز طوخ وبعض قرى القناطر للوصول إلى مدينة القناطر، للاحتفال بالعيد وشم النسيم، كما يمكن الوصول من ناحية الجيزة عن طريق منشأة القناطر، وعن طريق المنوفية من ناحية طريق أشمون.

2- الطريق الزراعي، وبه نقطتان للوصول للقناطر، وهي الوصول لمدينة قها ومنها طريق فرعي إلى القناطر عبر قرية سندبيس، أو الوصول إلى مدينة قليوب، ومنها طريق فرعي للقناطر ينتهي بطريق «الحادثة»

3- الطريق الحر والدائري من شبرا الخيمة، وكذلك القادم من أكتوبر والجيزة عبر الدائري، حيث يتم أخذ الطريق عبر نزلة باسوس مرورا بطريق أبوالغيط و«الحادثة» للوصول إلى مدينة القناطر.

4- القطار من محطة رمسيس أو شبرا الخيمة، مرورا بقليوب على خط منوف والوصول للقناطر.

5- المراكب النيلية من ماسبيرو وروض الفرج بالقاهرة للوصول إلى القناطر عبر نهرالنيل في رحلة تصل إلى ساعتين ونصف الساعة، أو الأتوبيس النهري حتى مرسى القناطر وسط الحدائق.

خريطة حدائق القناطر للاحتفال بشم النسيم وعيد الفطر

وأضاف «درويش»، أنه جرى تجهيز حدائق الري بالقناطر الخيرية لاستقبال الأهالي للاحتفال بالعيد برسوم رمزية حسب مستوى كل حديقة، كالتالي:

- حدائق بـ5 جنيهات للفرد، وهي حدائق «الجامع» أمام سجن النساء بالقناطر، وحدائق «التوفيقي ب»، لكنها مغلقة للتحسينات.

- حدائق بـ10 جنيهات للفرد، وهي «النخيل» و«التوفيقي أ» و«الحديقة النموذجية أ» وحديقة «الياسمين» وحديقة «أبو قردان».

- حدائق بـ20 جنيها للفرد، وهي حدائق «عفلة» و«المركز الثقافي» و«البحيرة» و«النيل».