تطوير طريق «الحادثة- أبو الغيط» في القناطر الخيرية بتكلفة 65 مليون جنيه

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة بمدينة القناطر الخيرية امتدت للساعات الأولى من صباح اليوم، للوقوف على مُعدلات إنجاز أعمال رصف وتطوير طريقي «الحادثة- أبو الغيط» وطريق ترعة الباسوسية، لدفع الأعمال وتسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة المكثفة لخطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري لكُل مدينة بنطاق المحافظة.

أعمال رصف وتطوير طريق «الحادثة- أبو الغيط»

بدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق «الحادثة- أبو الغيط»، بطول حوالي 5350 مترا طوليا، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 حتى 18,5 متر، حيث تم عمل الطريق على مرحلتين اذ تبلغ المرحلة الاولي 950م2 بتكلفة 10 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 90%، وبالنسبة للمرحلة الثانية 4400م2 بتكلفة 55 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 45%، وبذلك تبلغ التكلفة الإجمالية لطريق الحادثة حوالي 65 مليون جنيه.

وتبدأ أعمال التطوير من ميدان السلام «كوبري الحادثة» حتى نزلة الدائري بباسوس، ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

أعمال تغطية ترعة الباسوسية

كما تفقدَّ المحافظ أعمال تغطية ترعة الباسوسية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالقليوبية بطول 6.100 كيلو متر تقريباً، ومتوسط عرض 16 مترا ضمن الخطة الإستثمارية 2023، وتم الانتهاء فى مراحل سابقة من مسافة 3.150 كيلو متر.