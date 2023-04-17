أطباء الأسنان: حالة صحية يعاقب عليها القانون عند امتناع الطبيب عن علاجها

أكد الدكتور أحمد مسعد المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن تخصيص بعض الطبيبات عيادتهن لعلاج السيدات والأطفال فقط، لا يختلف مع لائحة آداب المهنة لأطباء الأسنان، مشيرا إلى أن لائحة الأطباء البشريين تؤكد أنه لا يجوز الامتناع أن أداء المهنة لأي فئة في مكان العمل الحكومي.

التمييز الإيجابي يضيف قوة في التعامل

وأضاف المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، أن التمييز الإيجابي يضيف قوة في التعامل مع الفئة المخصص لها لاسيما وأنه يتم التعامل مع تلك الفئة بأريحية وتهيئة الأجواء في العيادة لذلك، في أشكال ورسوم الديكورات، مؤكدا أن هذا مرحب به طالما لا يوجد هناك تمييزا سلبيا بناء على العرق أو الديانة، ضاربا مثل بأن هناك مستشفى صحة المرأة تستهدف السيدات فقط وهي تجيد العمل مع الفئات الأخرى لكنها تخصصت في السيدات حتى تهيئ الأجواء لذلك.

حالات تطبيق العقوبة

وتابع متحدث نقابة الأسنان: «إلا أنه من الممكن أن تقع عقوبة على الطبيب أو الطبيبة الممتنعة عن أداء واجبها تجاه مريض معين لو في حالة الطوارئ ولا يوجد سوى تلك الطبيبة فلا يجوز لها الامتناع عن علاج المريض الرجل في حالة الطوارئ الشديدة التي قد تؤدي إلى الوفاة مثل كسر الفك من الجانبين الذي من الممكن يؤدي إلى بلع اللسان أو الوفاة ويحتاج لتدخل سريع من الطبيبة في الحال، وهذا لن يحدث بلا شك فكل الأطباء أقسموا على خدمة المريض وعلاجه بأمانة وشرف».