«حياة كريمة» توقع اتفاقية بـ60 مليون جنيه لتمكين 2000 مستحق اقتصاديا

وقعت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون، بهدف التمكين الاقتصادي لـ2000 مستحق في جميع المحافظات بتكلفة 60 مليون جنيه، من خلال مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم.

يأتي ذلك في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «600 ألف باب رزق» للتمكين الاقتصادي.

توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني

وتهدف المبادرة إلى توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني تحت هدف واحد وهو تنمية المجتمع المصري وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في يناير 2023، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية.

وقع البروتوكول المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وبحضور مؤسسات التحالف الوطني.

تمكين الأسر من الحصول على كل الخدمات الأساسية

يهدف بروتوكول التعاون إلى تنسيق الجهود المبذولة والمساعدة في تمكين الأسر من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدرتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لأسرهم وتوفير فرص عمل للحالات المستفيدة وإخراجها من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

وتعد مبادرة 600 ألف باب رزق نموذجا جديدا لتحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير سلعهم الأساسية عن طريق إتاحة فرص العمل لهم.