إضافة الزوجة على بطاقة التموين لأول مرة.. اعرف الشروط

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة الزوجة على بطاقة التموين لأول مرة وهي الزوجة غير المقيدة تموينيا أو ما يطلق عليها الزوجة المحرومة، من خلال تقديم الطلب في المكتب التمويني التابع للأسرة إذا كانت من بين الأسر الأولى بالرعاية أو الأكثر استحقاقا للدعم.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، أنه بالنسبة لإتمام إضافة الزوجة على بطاقة التموين على بطاقة زوجها والتي لا تصرف تموين على بطاقة أسرتها، فلابد أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية التي حددها القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وهم كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء.

5- أبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة الزوجة للتموين

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند إضافة الزوجة على بطاقة التموين، أن تتوافر العوامل التالية:

1- أن تكون الزوجة مستفيدة من التموين ومقيدة على بطاقة تموين أخرى ومدرجة على قاعدة بيانات المنظومة.

2- أن يكون عدد أفراد بطاقة تموين الزوج لا يتعدى 4 أفراد.

3- وجود سبب للفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة.

4- أن تكون بطاقة الزوج غير مضاف عليها زوجة أخرى.