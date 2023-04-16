عدد ساعات الصيام اليوم 25 من رمضان وموعد أذان المغرب

عدد ساعات الصوم في اليوم الـ25 من شهر رمضان 2023، الموافق 16أبريل 2023، وموعد الإفطار، يختلف بمعدل دقائق بسيطة بين عدد ساعات الصوم في الأيام الماضية، وفق ما كشف عنه الموقع الرسمي لهيئة المساحة.

عدد ساعات الصوم في اليوم الـ 25 من شهر رمضان

يبلغ عدد ساعات الصوم اليوم الأحد 25 رمضان، 14 ساعة و46 دقيقة، إذ بدأ الصيام من الساعة 3:57 فجرا، حتى الساعة 6:22 مساء، أي حتى موعد أذان المغرب، وفق إمساكية شهر رمضان بمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة والإمساك والسحور 25 رمضان

- صلاة المغرب 6:23 مساء.

- صلاة العشاء 7:44 مساء.

- السحور 1:38 فجرا.

- الإمساك 3:38 فجرا.

- صلاة الفجر 3:57 فجرا.

- الشروق 5:28 صباحا.

- صلاة الظهر 11:54 صباحا.

- صلاة العصر 3:30 مساء.

عدد ساعات الصوم في الـ 4 أيام الأواخر من رمضان

وعن عدد ساعات الصوم في الـ4 أيام الأخيرة من رمضان، فتباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 26 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.