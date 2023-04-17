توافد كبير على الشواطئ في البحر الأحمر احتفالا بشم النسيم 

أعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر في بيان صحفى انتظام حركة المخابز ومحطات الوقود اليوم، في شم النسيم بمدن َمحافظة البحر الأحمر، ولم تتلق أي شكاوى خلال احتفالات الآلاف المواطنين بشم النسيم في مدن البحر الأحمر.

توافد كبير على الشواطئ في شم النسيم

وشهدت الشواطئ العامة بالغردقة توافدا كبيرا من المواطنين منذ الصباح للإحتفال بشم النسيم، حيث استقبلت شواطئ العائلات التي تشرف عليها محافظة البحر الأحمر آلاف الزائرين، وانتشرت فرق الإنقاذ على شواطئ الغردقة وعدد من سيارات الاسعاف لتأمين المصطافين في حالة حدوث أي طوارئ.

سكرتير عام المحافظة يتفقد الشواطئ

وتفقد اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة اليوم شواطئ العائلات بالغردقة يرافقه كمال سليمان السكرتير العام المساعد واللواء اشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، شملت الجولة تفقد لشاطئ النادي الاجتماعي وشاطئ رقم ٤ «ميريت» وشاطىء العائلات 2.

وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع مديرية أمن البحر الأحمر لتأمين احتفالات المواطنين، موجها بضرورة رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمدن.