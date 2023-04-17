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مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26.. البحث عن رقم الجدة سوسو

كتب:

محمود الرفاعى
05:31 م | الإثنين 17 أبريل 2023
يسرا

يسرا

كشفت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، عن استكمال العلاقة العاطفية بين «سماح» مايان السيد والضابط حسام، وذلك لجلوسهما سويا استعدادا للبحث عن الجدة سوسو.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 بطولة يسرا

استعانت «ايزابيلا» ليلى عز العرب خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، بـ«فوقية» شيماء سيف للهجوم على الجدة سوسو، التي في النهاية فشلت زبيدة في معرفة مكان الجدة سوسو ولكنها لديها رقم هاتفها الجديد.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 إخراج عمرو صلاح

قام الجميع في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، بالبحث عن الكارت الذي أعطته سوسو لايزابيلا به رقمها الجديد بعد سقوطه في القرية التي تعيش بها.

حاول الجميع إيجاد الكارت، وقام الضابط حسام بإعادة تمثيل لحظة وقوع الكارت مع أكرم وايزابيلا لتحديد مكانه.

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