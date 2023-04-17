محمود مسلم: نخطط لتنظيم دوري «الوطن» العام المقبل وإقامة مباراة كل أسبوع

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الجريدة تنظم دورة رمضانية كل عام لإدخال البهجة والفرحة على كل الزملاء المشاركين بها، متابعًا أن الدورة الرمضانية ليست رياضية فقط وإنما مناسبة اجتماعية تلتقي بها كل الأُسر، إذ تقام مباراة للأطفال وأخرى للبنات، مؤكدًا: «يوم رمضاني جميل وحفل رمضاني جميل».

لقاء كل أسبوع في دوري الوطن

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه على قناة «أون تايم سبورت»، أن هناك خطة لإقامة دوري كامل العام المقبل وعدم الاكتفاء بالدورة الرمضانية فقط، متابعا: «الدوري سيكون عبارة عن مباراة كل أسبوع»، متابعًا: «عايزين نشوف أجواء رياضية واجتماعية رائعة».

ووسط أجواء احتفالية، اختتمت مساء الأحد، منافسات دورة جريدة «الوطن» الرمضانية لكرة القدم، التي أقيمت على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكابتن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، بتنظيم إيهاب الخطيب مدير تحرير «الوطن».

فريق «شادي» يتوج بلقب دورة الوطن

وتوج فريق «شادي» بلقب الدورة، بعد الفوز على فريق «المنتخب» بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ووجه الدكتور محمود مسلم الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على حضوره نهائي الدورة، فضلا عن الكابتن هشام، كما شكر مركز شباب الجزيرة، وإدارته بقيادة شريف منصور المدير التنفيذي للمركز، والدكتور صابر عبدالغني مدير النشاط الرياضي، على استضافة دورة «الوطن» الرمضانية لكرة القدم، لمدة 5 أيام متتالية.