شيرين عبد الوهاب تقدم أغنية جديدة بحفلها في دبي 28 أبريل

تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب للغناء وإحياء الحفلات الغنائية من جديد مع نهاية الشهر الجاري بحفل كبير في إمارة دبي لتقابل جمهورها العربي.

شيرين عبد الوهاب تشدو من جديد

حفل شيرين عبد الوهاب يقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بالتحديد في الثامن والعشرين من أبريل، وعلمت الوطن، أن شيرين ستقدم أغنية جديدة في الحفل لأول مرة.

يذكر أن شيرين انتهت رسميا من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، وفي انتظار تسليمه للشركة المنتجة المتعاقدة معها بسبب الخلافات المتداولة بينهما.

وكان إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، قال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جمهور شيرين العظيم: ناس كتير جدا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا.. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة، في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب ورا ده، لو كان في إيدي كنت نزلت كل حاجة على صفحتها، شكرا لدعمكم الدائم».