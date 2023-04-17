موعد صلاة العيد 2023 في الطائف.. عادات مميزة لأهالي المملكة

موعد صلاة العيد 2023 في الطائف من الأمور التي تشغل بال المقيمين في المدينة وأهلها، خاصة أنه مناسبة سعيدة يخرج فيها جميع المسلمين بأسرهم لصلاة العيد في الخلاء، ويكون وقت تجمع سعيد لتبادل التهاني والأمنيات السعيدة للجميع.

ونعرض في التقرير التالي، موعد صلاة العيد 2023 في الطائف، وفق ما حددته وزارة الأوقاف بالمملكة، وذلك ضمن الخدمات التي تنشرها بوابة «الوطن» على مدار اليوم، وجاءت على النحو التالي:

موعد صلاة العيد 2023 في الطائف

ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة يكون موعد صلاة العيد 2023 في الطائف نحو الساعة 6.02 صباحًا بتوقيت مدينة الطائف.

أما موعد عيد الفطر المبارك، ففلكيًا تم الإعلان عن أن شهر رمضان المبارك لهذا العام يكون 29 يومًا، وبهذا يكون العيد يوم الجمعة 21 أبريل، فيما يتم استطلاع هلال شهر شوال شرعًا الخميس الموافق 20 من الشهر نفسه.

عادات وتقاليد العيد في السعودية

ويستقبل أهالي المملكة عيد الفطر المبارك بالعديد من الطقوس منها شراء حلويات مثل اللقيمات، والمعصوب، وعصيدة السكر، والمعمول والغريبة، وخلال وجبه الغداء غالبًا ما تكون هناك كبسة، والتي تحضر من اللحم والأرز.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تزيين الشوارع والبيوت بالزينة والأنوار، فضلا عن الزيارات اللقاءات الأسرية، وتبادل الهدايا بين الأصدقاء.