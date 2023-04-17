آخر كلام.. «البحوث الفلكية» تحسم الجدل: الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه وفق الحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، يكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وغرة شهر شوال 1444 هجريا، موضحا ان الخميس الموافق 20 أبريل موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال.

الحسابات الفلكية

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لتقرير صادر عنه، أن عدد أيام شهر رمضان 2023 ستكون هذا العام 29 يوما، تنتهي الخميس المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، منوها بأن الرأي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك 2023 سيكون لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال يوم الخميس من خلال اللجان الشرعية.

أول أيام عيد الفطر

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن الجمعة 21 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 في غالبية الدول العربية، ماعدا عدد قليل جدا منها كالمغرب وعمان من المتوقع أن يكون العيد فيها السبت المقبل.