حبس شخصين بعد ضبط 120 طربة من مخدر الحشيش بحوزتهما في الشرقية

تجري جهات التحقيق بالشرقية تحقيقاتها في واقعة ضبط شخصين بحوزتهما 120 طربة حشيش، إذ أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وإرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل لتحليلها.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فتمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، بحوزتهما 120 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 12 كيلوجرام -مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 840.000 جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمود عبد الله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.