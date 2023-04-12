مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. هدوء محمد رمضان يثير غضب هالة صدقي

عرضت منذ قليل الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت أحداثًا مشوقة.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة

وصل جعفر العمدة إلى منطقة السيدة زينب، خلال أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة، وذلك بعد حصوله على إخلاء سبيل من النيابة، وكان في استقباله زوجاته الأربعة ووالدته هالة صدقي، وسط فرحة كبيرة منهم، وسط من حالة من الصمت من محمد رمضان.

وتقوم هالة صدقي بسؤال محمد رمضان، بماذا سيفعل، ليخبرها أنه سينام، ليثير حديثه غضبها، لأنها تريده أن يأخذ حقه من عائلة فتح الله، وضربهم، ولكنه تركهم وغادر المنزل، وتتشاجر منة فضالي مع زينة، بسبب سفريتها مع جعفر العمدة في لبنان.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.