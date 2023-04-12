محمد رمضان عن مسلسل جعفر العمدة: العمل مع الفنانة هالة صدقي إضافة

كشف الفنان محمد رمضان عن حقيقة وجود «خناقة» بين أبطال مسلسل جعفر العمدة أثناء التصوير، قائلا: «لا توجد أي مشكلات، وأنا رأيي استشاري كممثل، والمخرج هو المسؤول عن اختيار الممثلين، ومحمد سامي اختار أبطال المسلسل برؤية صائبة».

العمل مع الفنانة هالة صدقي إضافة للجميع

وأضاف محمد رمضان، خلال لقاء ببرنامج «الراديو بيضحك»، المذاع على «الراديو 9090»، أن العمل مع الفنانة هالة صدقي إضافة للجميع، وكل الممثلين لم يركزوا إلا في المسلسل، متابعا: «محدش كان مركز في تفاصيل شخصية».

وعن سر تمسك شخصية جعفر العمدة بالسيدة زينب، قال محمد رمضان: «كنت حابب أمثل شخصية زي جعفر، يملك تناقضات كبيرة جدا، معتز بأصوله وعاداته وتقاليده ولكن في نفس الوقت عنده قابلية للتطور ودماغ بيزنس مان ومتحضر».

جعفر العمدة لا يشبه أي مسلسل

وأكد أن جعفر العمدة بعيد عن أي مسلسل آخر، خاصة أن البعض شبهه بمسلسل «عائلة الحاج متولي»، ولكن أحداثه تدور حول فكرة الأربع زوجات بمشاكلهن وعلاقتهن وأبنائهن، ولكن جعفر العمدة مختلف والزوجات فيه ليسوا الخط الرئيسي.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.