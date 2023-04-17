مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26.. ليلى عز العرب تصدم يسرا

تبدأ أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، بخروجهم جميعا من الصحراء سالمين وتركهم للحسيني، خوفا من رد فعل الجدة سوسو تقترح سميحة الذهاب لها مع أكرم و فوقية و ترك أبنائها مع علي و الضابط حسام.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 بطولة يسرا

تقابل ايزابيلا- الفنانة ليلي عزب العرب، في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، سميحة وأكرم وفوقية ببرود نظرا لانقطاع علاقتها مع سوسو منذ فترة نتيجة خلافات بينهم وترفض حتى ذكر اسمها أمامهم، تحاول معها سميحة وتطلب منها عنوان الجدة سوسو لإقناعها بالاعتذار لها، تسأل سماح حسام عن سبب قدومه إليهم ويخبرها أنه جاء من أجلها ومن أجل حل المشكلة، تتصل نيللي بحسام للاطمئنان عليه.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 إخراج عمرو يوسف

تحكي ايزابيلا في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 لسميحة سبب الخلاف بينها وبين الجدة سوسو وتؤكد فوقية أن ايزابيلا معها حق، يحاول معها أكرم لمعرفة عنوان الجدة سوسو ولكنها مصرة على موقفها، تخبرهم ايزابيلا أنها لا تعرف عنوان سوسو ولكنها تركت لها قبل أن ترحل رقم هاتف وأخبرتها أنه رقمها الجديد.