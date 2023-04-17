مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26.. يسرا تترك أوتاكا في الصحراء

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، بترك الدكتورة سميحة «يسرا» مع أولادها؛ سامح «آدم الشرقاوي» وسماح «مايان السيد» وبويكا «عنبة» وفوقية وأكرم وحسام، الحسيني، في الصحراء بعد أن تأكدوا أنه كان السبب في توهانهم بالصحراء قبل الذهاب للفيوم.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 بطولة يسرا

خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، ذهبت يسرا إلى طنط زبيدة «ليلى عز العرب» خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، التي أظهرت أنها قطعت علاقتها بالجدة سوسو، وأنها لا تريد أن تسمع اسمها مطلقا.

حاول أكرم وفوقية وسميحة، إقناع زبيدة بأن تخبرهم بمكانها لكي يأتوا بها للاعتذار لها.