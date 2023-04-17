أحمد الطلحي عبر قناة الناس: الاعتذار يبعد الإنسان عن النار

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن اعتذار الإنسان المذنب مع اعترافه بالخطأ من أسمى الآداب، لافتا إلى أن الاعتذار يبعد الإنسان عن النار لعدم شعوره بالتكبر، ويدنيه من العزيز الغفار.

وأشار الطلحي، خلال حلقة اليوم من برنامج «يومك في رمضان»، المذاع على فضائية «الناس»، إلى أن الإنسان المتواضع يدرك أن الاعتراف بالخطأ أطيب للقلب، وأدعى إلى العفو، وأن منزلته لن تنتقص عندما يعترف بخطأه فمن الممكن أن يكون الاعتذار توضيحا للقصد أو الموقف.

الاعتذار يمحو الذنب

وتابع الطلحي، أن الاعتذار يمحو الذنب، والمسلم يقبل عذر ممن اعتذر، فالاعتذار تواضع، والله يحب المتواضعين، مستشهدا بالأحاديث النبوية، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إيَّاك وكلَّ ما يُعتذَرُ منه»، وأيضا قال الرسول: «كلُّ بني آدمَ خطَّاءٌ وخيرُ الخطَّائينَ التوَّابونَ».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.