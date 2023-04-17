مسلسل سره الباتع الحلقة 27.. مقتل هالة صدقي في يوم زفاف أحمد السعدني

عرضت منذ قليل، أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 27 عبر شاشة قناة on drama، الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف السباق الرمضاني للمرة الأولى مع كوكبة كبيرة من الفنانين.

مسلسل سره الباتع الحلقة 27

بدأ مسلسل سره الباتع الحلقة 27 بمشهد حفل زفاف حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني وصافية التي تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع، وبالفعل انطلقت مراسم الاحتفال وكانت المفاجأة حضور والدة صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض إلى حفل الزفاف بعد أن كانت معترضة عليه.

وعلى الجانب الآخر، ظل نابليون بونابرت يبحث عن حامد وعندما يأس أصدر قرارا بإلقاء القبض على والدة حامد ليتم الضغط عليه من خلالها ولكن هنا تدخل أهل القرية وحاولوا إنقاذ والدة حامد من يد الفرنسيين ولكن أصيبت برصاصة من قبل الجنود الفرنسيين وتوفيت على الفور في نفس يوم زفاف ابنها حامد.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى، وعدد آخر من الفنانين.