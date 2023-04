موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON في رمضان 2023، يهتم بمعرفته الكثير من محبي ومتابعي المسلسل الذي يُعرض على شاشة قناة أون خلال السباق الرمضاني ضمن مجموعة من الأعمال المتنوعة التي تقدمها القناة، ويعتبر سره الباتع عودة للدراما التاريخية التي افتقدناها مؤخرًا، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، وتدور في حقبتين من الزمن.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON في رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON في رمضان 2023، يأتي في الساعة 6:15 صباحًا، وإعادة أخرى الساعة 11:15 مساءً، بينما يمكن متابعة العرض الأول للحلقة على قناة ON في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويمكن متابعة قناة ON عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث مسلسل سره الباتع

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON في رمضان 2023 يعرض أحداث المسلسل التي تدور في الحقبتين بعد خروج حامد السجن الذي يمثل دوره أحمد فهمي خلال الحقبة الحالية، وبدأ حامد يستكمل رحلته في البحث عن كنز السلطان حامد بعد معرفة محتوى الجواب الذي وجدوه في حقيبة الدرويش عبدالله.