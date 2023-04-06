«التضامن»: نسبة السيدات المتقدمات لحج الجمعيات الأهلية أكبر من الرجال

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز 22 ألف مواطن ومواطنة، من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42%، ونسبة السيدات 58%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

جاء ذلك خلال إعلان وزارة التضامن، نتيجة القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية اليوم، والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشؤون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة.

وأضاف عبدالموجود خلال كلمته في المؤتمر، أنّه جرى تخصيص 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي، تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام.