موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة دمنهور.. بعد شروق الشمس بـ20 دقيقة

يتساءل أهالي محافظة البحيرة عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة دمنهور، إذ تبدأ عقب شروق الشمس بـ20 دقيقة، وفق ما أعلنه معهد البحوث الفلكية، إذ يعيش أهالي المدينة خلال هذه الأيام حالة من البهجة وسط روحانيات شهر رمضان الفضيل، والذي شارف على الانتهاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في دمنهور

وعن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، تبدأ شعائرها بالصلاة بتكبيرات العيد، إذ يجتمع المواطنون داخل الساحات والمساجد التي أعلنتها مديرية أوقاف البحيرة لأداء صلاة العيد لتبدأ بعدها مظاهر الاحتفال بالعيد داخل شوارع المدينة.

صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة

وجاء موعد صلاة العيد 2023 في مدينة دمنهور في تمام الساعة 5:49 صباحًا، وذلك طبقاً للبيان الصادر عن هيئة المساحة المصرية، وتشهد مساجد محافظة البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد.

كما حددت مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة عدة شروط وضوابط لصلاة العيد في المساجد المختلفة بالمحافظة، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة دمنهور.

ساحات صلاة عيد الفطر 2023

وأوضحت مديرية أوقاف البحيرة، في بيان سابق، أنه جرى الانتهاء من أعمال حصر المساجد التي سيتم إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بها على نطاق مدن ومراكز المحافظة.

كما أعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لاستقبال العيد الفطر المبارك، إذ وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على مختلف الأسواق، كما وجهت بعقد لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية خلال أيام العيد، مشددة على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.