موعد صلاة العيد في خميس مشيط 1444.. مسابقات الثقافية وألعاب شعبية بالاحتفالات

يبحث سكان خميس مشيط في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة العيد في خميس مشيط 1444، وأماكن أدائها في المساجد والميادين، ويتم تحديد موعد صلاة عيد الفطر في خميس مشيط من خلال وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة لعام 2023.

موعد صلاة العيد في خميس مشيط 1444

ويتوقع أن يحتفل نحو 1.5 مليون شخص في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بعد معرفة موعد صلاة العيد في خميس مشيط 1444 وأداء الصلاة، إذ يصلون في المساجد والساحات ويحتفلون بالعادات والتقاليد المعروفة لدى العرب وأهل المملكة.

وصرحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة في المملكة العربية السعودية بموعد صلاة العيد في خميس مشيط 1444 وجميع مواعيد صلاة عيد الفطر في جميع أنحاء المملكة، إذ تقام الصلاة بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة في يوم العيد بجميع المدن، وبالتالي، فإن وقت صلاة العيد في خميس مشيط هو الساعة 5:57 صباحًا، وتبدأ تكبيرات العيد بعد صلاة الفجر.

سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة خميس مشيط، يوم الجمعة المقبل، بعد استطلاع الهلال الخميس، وتحديد موعده بشكل رسمي.

أماكن صلاة العيد في خميس مشيط

وتعطي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا لتجهيز أماكن الصلاة في جميع المحافظات لاستقبال أعداد المصلين الكبيرة في صباح أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، وتوجد العديد من الأماكن المخصصة للصلاة في خميس مشيط وتتنوع بين المساجد والمصليات، ويحرص النظام على تقسيم المصلين بين هذه الأماكن عند تجمع الأعداد أثناء الصلاة ومن بين هذه الأماكن في الدمام: «مسجد جامع الهجرتين، ومسجد الدبش، وجامع بن حريميص، وجامع التوحيد، ومسجد شلبي، وجامع الهجرة في خميس مشيط، وجامع الفتح، ومسجد الملك سلمان، ومسجد عبد الرحمن، ومسجد الشيخ سعد العمري، وجامع أم القرى».

أجواء احتفال عيد الفطر في خميس مشيط

تتميز أجواء احتفال عيد الفطر في خميس مشيط بالبهجة والسرور، حيث يتوافد سكان المدينة من جميع الأعمار والفئات على المساجد والساحات العامة لأداء صلاة العيد والتباهي بأجمل الملابس والعباءات الخاصة بالاحتفال بالعيد.

وبعد صلاة العيد، يتبادل الناس التهاني والتبريكات ويتوجهون لزيارة الأقارب والأصدقاء ويتناولون وجبات الإفطار الخاصة بالعيد والحلويات الشهية، كما يتم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء والأطفال يتلقون الهدايا والعيديات.

وتشهد الشوارع والأحياء في خميس مشيط حركة مرورية كثيفة بسبب الزحام الذي يحدث في المدينة خلال أيام العيد، حيث يتم تزيين المدينة بالأضواء والزينة الخاصة بالعيد، وتوجد العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات الثقافية والألعاب الشعبية التي تناسب جميع أفراد العائلة، ما يزيد من حماس الأجواء وجو الفرح والسعادة في خميس مشيط خلال أيام العيد.

وتقام فعاليات ترفيهية في خميس مشيط خلال أيام العيد، ومن بينها:

1- المهرجانات الفنية والثقافية، حيث يتم عرض الفنون الشعبية والمعارض الفنية والمسابقات الثقافية.

2- المسابقات الرياضية والألعاب الشعبية، مثل القفز بالحبل والمصارعة الشعبية والسباقات الرياضية وغيرها.

3- الألعاب الترفيهية للأطفال، مثل الألعاب المائية والقفز على النطاطات والألعاب الهوائية وغيرها.

4- العروض السينمائية والمسرحية، حيث يتم عرض الأفلام والمسرحيات الشعبية والأعمال الفنية الحديثة.

5- العروض الموسيقية والفلكلورية، حيث يتم عرض الفنون الشعبية والأغاني الشعبية والعروض الموسيقية المختلفة.

وتعتبر هذه الفعاليات متاحة للجميع وتناسب جميع الأعمار، مما يجعلها فرصة مثالية للتمتع بأجواء العيد والترفيه عن النفس وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.