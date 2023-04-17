تعرف على وقت صلاة العيد في الرياض 2023.. ومظاهر الاحتفال

تزايدت معدلات البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين السعوديين، عن وقت صلاة العيد في الرياض 2023، واستعدادات السلطات المسؤولة عن الاحتفالات وتجهيز أماكن مخصصة للصلاة من المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بانسيابية دون وجود زحام أوعائق يعوق أداء الصلاة.

وقت صلاة العيد في الرياض 2023

يقترب العيد وتأتي معه الفرحة والبهجة التي ينتظرها الجميع كبار وصغار، وأعلنت هيئة الأرصاد الفلكية بمدينة الرياض وقت صلاة العيد في الرياض 2023، إذ أنه سيكون في تمام الخامسة و36 دقيقة صباحا، الجمعة المقبل، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، مضيفة أنه على جميع المواطنين الاستعداد لأداء صلاة العيد وسط الأهالي والأبناء الصغار والكبار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السعودية، الأماكن المتوفرة وقت صلاة العيد في الرياض 2023، التي يهتم بها العديد من الناس خاصة المقيمين في عاصمة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها صلاة عيد الفطر في قلوب المسلمين، وجاءت كالتالي:

مسجد العيد الكبير بشارع الملك فيصل، ومسجد العيد بحي منفوحة القديم، ومسجد العيد بحي الشفاء، ومسجد العيد بحي السويدي على طريق عائشة، ومسجد العيد غرب السويدي، وجامعة الإمام تركي بن ​​عبدالله الجامع الكبير، بالإضافة إلي مسجد العيد بحي المليز، وجامع الراجحي، وجامع الملك عبد الله على طريق العروبة، كما جرى تجهيز نحو 23 مسجدا في الهواء الطلق، و700 مسجد كبير في المساحات الفارغة.

ليلة عيد الفطر في مدينة الرياض

يحتفل الجميع بليلة العيد في العاصمة السعودية الرياض، من خلال استعدادهم لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ يقومون بتجهيز الأطعمة والمشروبات المختلفة، كما يهتمون بشراء الملابس الجديدة وتزيين المساجد والساحات التي تقام فيها صلاة العيد، كما أن البعض يحرص على تزيين الشوارع في مدينة الرياض بالأنوار المتنوعة مختلفة الألوان حتى تظهر في أبهى صور.

عادات سكان مدينة الرياض في العيد

اعتاد سكان الرياض على الاحتفال بالعيد بطريقة مختلفة عن أي شعب آخر، إذ يتبادلون في الأعياد التهنئة، وذلك من خلال زيارة كل شخص إلى بيت الآخر ويهنئه بالعيد، البعض الآخر يصطحبون أبناءهم إلى الحدائق المختلفة الموجودة في مدينة الرياض ويتمتعون بالأشجار الخضراء، والزهور ذات الرائحة الجميلة، بالإضافة إلى الهواء الطلق والنسيم العليل الذي تتمتع به مدينة الرياض، في حين أن بعض السكان لديهم طريقة مختلفة للاحتفال بالعيد، كزيارة المكتبات التي يتم فتحها للجمهور خلال فترة العيد وهناك من يحرص على زيارة الأماكن المقدسة الدينية أو الأماكن التاريخية الموجودة في مدينة الرياض.

إطلاق الألعاب النارية وقت صلاة العيد بالرياض

ومن جهة أخرى، تتميز مدينة الرياض في أيام العيد بوجود الألعاب النارية، إذ أن أهَلْها يحرصون على ممارسة الألعاب النارية المتنوعة في أماكن عدة داخل المدينة، فيقومون بإطلاق بعض الألعاب النارية بأكثر من مكان في نفس الوقت بالمدينة، وتحديدا في وقت صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك احتفالا بأداء الصلاة وإيذانا ببدء الاحتفالات المعتادة لمدينة الرياض في عيدي الفطر أو الأضحى.