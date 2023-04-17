وقت صلاة العيد في جدة 1444.. أماكن وأجواء الاحتفال

حددت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية وقت صلاة العيد في جدة 1444 هجري الموافق لعام 2023 ميلادي، بالإضافة إلى الأماكن التي سيتم فيها إقامة صلاة العيد في مختلف المناطق والأحياء بجدة، سواء في المصلى أو الجامع.

وقت صلاة العيد في جدة 1444

وفقًا للتقديرات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ وقت صلاة العيد في جدة 1444هـ، وبالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، وسيتم تأكيد موعد صلاة عيد الفطر بعد تحري هلال شهر شوال.

ووقت صلاة العيد في جدة 1444 هـ، فستبدأ في تمام الساعة 6:07 صباحًا، وتم الإعلان عن ذلك من قبل وزير الشؤون الإسلامية، معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وتُقيم صلاة عيد الفطر في جدة بعد شروق الشمس بمدة 15 دقيقة، ويمكن أداء الصلاة حتى ما قبل آذان الظهر، ويُنتهي وقت صلاة العيد عندما تغيب الشمس عن الكبد، ويدخل وقت الظهر، ويزيد ذلك بحوالي 6 ساعات عن وقت صلاة العيد.

أماكن صلاة عيد الفطر في مدينة جدة

وجاءت أماكن صلاة العيد في مدينة جدة لعام 1444هـ بالمملكة العربية السعودية كالآتي: «الفيصلية القدس، ومنطقة غليل، وساحة دوار البلدية بالأمير فواز، وساحة الصلاة بالكيلو 10 مكة، وجوار الغاز بالكيلو 14، ومنطقة المحاميد، ومنطقة ذهبان، جامع الدريبي، وباب شريف، ومدائن الفهد، وحي القحاطين، ومصلي المطيري، والسفران، وحي الربوة، ودوار البلدية، ومصلي العيدين الجنوبي».

يضمّ عيد الفطر في المملكة العربية السعودية لهذا العام العديد من الفعاليات الترفيهية المميزة التي تناسب جميع الأعمار، سواء كانوا أطفالًا أو شبابًا أو كبارًا.

أجواء الاحتفال في جدة

وتشهد جدة أجواءً احتفاليةً رائعةً خلال عيد الفطر المبارك، حيث يتزيّن الأطفال والكبار بأجمل الملابس التقليدية ويتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة العيد، ويتبادلون التهاني والتبريكات بعد الصلاة.

كما يقوم السكان المحليون والسياح بزيارة الأسواق والمراكز التجارية والأماكن الترفيهية والسياحية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالعروض والفعاليات المختلفة التي تقام خلال هذه المناسبة، مثل الألعاب الترفيهية والعروض الفنية والتراثية وغيرها.

وتتزيّن الشوارع والمناطق السياحية بالأضواء والزينة الرمضانية والعيدية، ويتم تقديم وجبات شهية وحلويات تقليدية خاصة بعيد الفطر، مما يضفي جوًا من البهجة والسعادة على هذه المناسبة المباركة في جدة.

ويعد عيد الفطر، أهم مهرجان في الإسلام، ويشهد جدة العديد من الفعاليات المميزة خلال هذه المناسبة.

أجواء الاحتفال بعيد الفطر للأطفال

وتشهد جدة العديد من الفعاليات والأنشطة المخصصة للأطفال خلال عيد الفطر، حيث تقام العديد من الحدائق الترفيهية والملاهي والأنشطة الخاصة بالأطفال في المراكز التجارية والأسواق، مما يوفر لهم فرصةً رائعةً للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والمرح.

كما تقوم بعض المتاحف والمراكز الثقافية في جدة بتنظيم فعاليات خاصة بالأطفال، تشمل الأنشطة التعليمية والفنية والترفيهية، وتهدف إلى تعريف الأطفال بالتراث والثقافة والتاريخ المحلي.

ويمكن للأهالي البحث عن الفعاليات والأنشطة المخصصة للأطفال خلال عيد الفطر في جدة، والتي يمكنهم الاستمتاع بها مع أبنائهم في هذه المناسبة المباركة، ومن أبرز الحدائق الترفيهية والملاهي التي تقام في جدة خلال عيد الفطر:

1- ملاهي الفردوس: تعتبر أحد أشهر الحدائق الترفيهية في جدة، حيث تضم العديد من الألعاب المختلفة والمناسبة لجميع الأعمار.

2- حديقة الأمير سلطان بن محمد: تعد من أكبر الحدائق الترفيهية في جدة، وتضم العديد من الألعاب المائية والألعاب الهوائية والألعاب الخشبية، بالإضافة إلى المناطق الخضراء الواسعة والمناسبة للنزهات.

3- حديقة الحمدانية: تقع في وسط المدينة وتعد من الحدائق الهادئة والمناسبة للعائلات، حيث تضم مساحات خضراء واسعة وبحيرات صناعية وأماكن للشواء والنزهات.

4- حديقة الأمير سعود بن محمد: تقع في شمال جدة وتضم العديد من الألعاب والمناطق الهادئة والمناسبة للنزهات، بالإضافة إلى المرافق الرياضية والترفيهية.

وتقوم العديد من المراكز التجارية الكبرى في جدة بتنظيم فعاليات خاصة بالأطفال والعائلات خلال عيد الفطر، تشمل الألعاب الترفيهية والفنية والتراثية وغيرها، مما يوفر للزوار فرصةً رائعةً للتسوق والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في آن واحد.