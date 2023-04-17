مصرع مهندس وإصابة والده في مشاجرة مع جيرانهما بالمنوفية

لقي مهندس مصرعه وأصيب والده في مشاجرة مع جيرانهما بسبب خلافات بينهما في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع مهندس وإصابة والده

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، وبسؤال والد المهندس المتوفى، تبين مصرع «م. س» مهندس، 35 عاما، وإصابة والده «س. ر» موظف بالمعاش، بسبب خلافات مع الجيران وهما «ا. م»، فلاح، ويبلغ من العمر 67 عاما، وابنه «م. ا»، سائق، ويبلغ من العمر 38 عاما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع مهندس وإصابة والده بسبب مشاجرة مع الجيران، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 13805 جنح أشمون.

عقوبة القتل في القانون

من جانبه، أكد محمد مسلم، محام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد في القانون تصل إلى الإعدام شنقا، وفي حال ثبوت أنها مشاجرة دون سبق إصرار أو تعمد فإن العقوبة تكون الحبس.