مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26.. حسام يغير على مايان السيد

تشعر إيزابيلا في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، بالسعادة بمجرد رؤيتها لأحفاد سوسو وتنسى ما بينهم من مشاكل، يحاولون معها البحث على رقم هاتف سوسو، بعد أن ألقت إيزابيلا الكارت في حديقة المنزل، يقوم الجميع بالبحث عن الكارت في الحديقة، يخبرهم إدريس ابن إيزابيلا أن الجدة سوسو ذهبت لأداء مناسك العمرة، يعتذر للدكتورة سميحة ويخبرها أن سيارته لا تستطيع الذهاب للسعودية.

في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 بطولة يسرا

تعود سميحة للمنزل في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 وتجلس بجانب سماح وتحسب المبالغ المالية المطلوبة منها، يخبر سامح والدته انه يشعر بتعب في قدميه وتنصحه بوضعهما في ماء وملح «وصفة يابانية»، تطلب سميحة من أكرم شراء «لاب توب» لسامح يساعده في العمل «أون لاين»، يخبر أكرم فوقية أن الميزانية لا تسمح بشراء أي شيء.

في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 اخراج يسرا

وتبين أن إدريس أخبر سميحة وأولادها في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26، كذبًا أن سوسو في السعودية بالاتفاق مع سمير.

كما يطلب حسام من سماح في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 26 أن تحد من علاقتها مع علي بويكا، تثور عليه سماح وتخبره أنها لا تحب القيود ويطلب منها حسام الانصراف.