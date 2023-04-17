لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. خطوات تحديث «التابلت» قبل الامتحان

أعلنت المدارس الثانوية العامة، خطوات تحديث التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، والمقرر أن تنعقد يوم 6 مايو المقبل وفقا للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكده أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا في المدارس الرسمية والرسمية الخاصة عربي ولغات.

امتحانات أولى وثانية ثانوي

وأشارت المدارس الثانوية، يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للطلبة الذين يؤدون الامتحان ورقيا (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا، وطلاب الدمج وفقا للمواصفات الفنية لكل إعاقة.

خطوات تحديث التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات بتوصيل أجهزة التابلت بالإنترنت قبل امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك لعمل تحديث برامج التابلت وأيضا تحديث «النوكس»، ليصبح آخر إصدار هو Last Update Knox (2.5.6.08)ً وهي كالتالي:

- توصيل أجهزة التابلت بالإنترنت قبل امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023 وذلك لعمل تحديث برامج التابلت، وتحديث «النوكس»، ليصبح آخر إصدار هو Last Update Knox (2.5.

- الضغط على Knox manager ونختار Down load configuration، شبكة G10 لو أمامها install نجعلها delete.

-الضغط على setting نختار شبكة school نضغط عليها ضغطة مطولة ستظهر قائمة منسدلة نختار آخر اختيار فيها «إدارة ضبط الشبكة».

- تظهر قائمة بها الهوية فلا تقم بتغيير الهوية.

- نختار في شهادة الـ CA كلمة don't validate أو عدم المصادقة Mac address type ونختار الاختيار الثاني tablet mac او الخاص بالجهاز اللوحي ثم حفظ.

- التأكد من ظهور كلمة connected وظهور شبكة school.

- وفي حالة عدم ظهور شبكة school، فاذا كانت الشبكة enrollment متصلة نختار forget، ثم أمام شبكة G10 نضغط على Delete مرتين ثم نضغط على كلمة ok.