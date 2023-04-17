إصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين على طريق مرسى علم جنوب البحر الأحمر

أصيب 7 أشخاص في حادثين منفصلين اليوم، الأول على طريق «مرسى علم - القصير» بالبحر الأحمر وأسفر عن إصابة 4 أشخاص، والثاني على طريق «مرسى علم - الشلاتين» جنوب المحافظة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف ونقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في الحادث الأول

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انقلاب سيارة على طريق مرسى علم القصير جنوب محافظة البحرالأحمر، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين لأحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في الحادث الثاني

كما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث صباح اليوم

كما شهد طريق رأس غارب الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.