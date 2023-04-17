حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات بالقاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الاتجار بمخدر الحشيش

وأكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة، قيام عنصرين إجراميين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلوجرام، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

عقوبة الإتجار بالمخدرات

ومن شأنه، أوضح المحامي محمود عبدالله، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.