شيرين رضا لـ«أنا والقناع»: أنا زملكاوية متعصبة 

قالت الفنانة شيرين رضا، إنها زملكاوية متعصبة، وترى أن كل شخص حر في رأيه ويجب على كل شخص تشجيع النادي الذي يريده، وهذا لا يعني أنها ضد الأهلاوية، إذ إن كرة القدم مجرد رياضة.

سبب حب «رضا» للزمالك

وأوضحت «رضا»، خلال حوارها لبرنامج «أنا والقناع» من تقديم منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، سبب حبها للزمالك، قائلة: «أنا وصاحبتي من واحنا صغيرين قولنا هنبقى أهلاوية ولا زملكاوية؟ فقررنا نشجع الزمالك لأن كل حياتنا في الزمالك سواء المدرسة أو النادي، عشان كده اخترنا ده»، متابعة: «لما كبرنا صاحبتي بتدعي إن ده محصلش وهي دلوقتي أهلاوية».

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.