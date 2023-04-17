شيرين رضا لـ«أنا والقناع»: «توقفت عن الكتابة على تويتر عشان أقصر الشر»

قالت الفنانة شيرين رضا، إن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كشف شخصيتها والوجه الثاني لها، متابعة: «أنا بهين اللي يهيني، ولا أهين شخص اختلفت معه»، مشيرة إلى أنها تتجاهل كثيرًا الأشخاص الذين يوجهون إهانة لها: «توقفت عن الكتابة على تويتر عشان أقصر الشر».

وأوضحت «رضا»، خلال حوارها ببرنامج «أنا والقناع» من تقديم منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة: «ساعات أكتب حاجة، فاللي بيرد على طول يهيني بهينه على طول في ساعتها، ولكن لا أرجع لتويته أنا مثلا كتبتها من يومين تلاتة وأشوف مين اللي تجاوز في كلامه وأرجع أشتمهم وكده».

برنامج «أنا والقناع»

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.