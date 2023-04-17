استمرار حبس تشكيل عصابي متهم بالتنقيب عن الآثار في المعصرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بغرفة المشورة استمرار حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص في التنقيب عن الآثار 45 يومًا للمرة الأولى، وأمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة، وعرض المتهمين على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم أم لا.

حفرة بعمق 12 مترا

وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة جرى اكتشافها من قبل مصدر سري لأحد الضباط بوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، وبعمل التحريات تبين قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم ملك أحد الأشخاص غير متواجد ويعمل بإحدى الدول خارج مصر.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار المشار إليه، وضبط 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بعمق 12 متر، كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وفقًا لاعترافات المتهمون أمام محقق النيابة، أدلوا بأن المضبوطات أدوات تستخدم في أعمال الحفر وأن وجودهم بالمكان كان بقصد قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

اعرف عقوبة التنقيب عن الآثار

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني، إن القانون المصري نص على عقوبة بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على الـ5 ملايين جنيه.