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«صحة الغربية»: خطة طوارئ لتقديم التأمين الطبي خلال الاحتفالات بالأعياد

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:14 م | الإثنين 17 أبريل 2023
صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

رفعت مديرية الصحة بالغربية درجة الاستعداد القصوى لتطبيق خطة كاملة للتأمين الصحي خلال أيام الاحتفالات والأعياد.

وتابع الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بأعياد القيامة المجيد وشم النسيم على مدار الأيام المقبلة، والتي تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية، الوقائية)، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

انتشار فرق الطوارئ

كما تفقد سيارات الطوارئ وانتشار فرق التواصل المجتمعي حول الكنائس المختلفة بهدف تقديم التأمين الطبي للمترددين على الصلوات أثناء الأعياد، وتقديم الأدوية المختلفة للمواطنين بالمجان من خلال الأطباء والصيادلة والرائدات الريفيات.

رفع حالة الطوارئ 

كما شدد على تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية.

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