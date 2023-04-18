نائب محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

شهد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر في مسجد سيدي أحمد الفولي، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

شهد الاحتفال الشيخ الدكتور حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وعدد من أئمة الأوقاف ورواد المسجد.

تهنئة محافظ المنيا بعيد الفطر

وأدى نائب المحافظ صلاة العشاء والتراويح، وألقى كلمة نقل فيها تهنئة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحضور من رواد المسجد وكافة أهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة وقرب عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

فضل ليلة القدر

وألقى وكيل وزارة الأوقاف كلمة تحدث فيها حول فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، مشيرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ناشد أمته أن تلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الوتر منها من خلال الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة.

وقال إن مكانة ومنزلة ليلة القدر جاءت لأنها خير من ألف شهر، مشيرا إلى أن تسمية ليلة القدر جاءت لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، مما يدل على فضل هذه الليلة العظيمة بقدرها وجليل مكانتها عند الله.