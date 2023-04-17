ليلة القدر يوم 27 رمضان.. أفضل الأعمال في الليلة الوترية الرابعة

ليلة القدر يوم 27 رمضان، سؤال تردد كثيرا بين العديد من المسلمين خلال الساعات الأخيرة، ففئة واسعة منهم تحرص على اغتنام فضل ليلة القدر، ويخشون أن تفوتهم هذه الليلة المباركة دون أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى خلالها ويكثروا فيها من الصلاة والدعاء وأشكال العبادة المختلفة، وإن كانت ليلة القدر يوم 27 رمضان سؤال لا يمكن معرفة إجابته بشكل دقيق بنسبة 100% ولكن ليلة لها عدد من العلامات، تدل على أن هذه الليلة هي الليلة المباركة التي يسعى إليها العديد من المسلمين طوال الشهر الكريم.

ليلة القدر يوم 27 رمضان

حرصا من المسلمين على اغتنام فضل ليلة القدر المباركة، يبدأون في الاجتهاد في العبادة والصلاة، فإذا كانت ليلة القدر يوم 27 رمضان، لا يكونوا أضاعوا فضلها، وليس فقط في ليلة 27 من شهر رمضان، ولكن على مدار الليالي العشر الأخيرة من الشهر الكريم، يحرص الكثير من المسلمين على الاجتهاد في العبادة من أجل اغتنام فضل هذه الليالي المباركة، وحرصا منهم على قيام ليلة القدر، فهي تعد خير ليالي العام، ووصفها الله سبحانه وتعالى بأنها خير من ألف شهر.

واغتناما لفضل ليلة القدر يوم 27 رمضان، يحرص المسلمون على ترديد الأدعية المختلفة على مدار هذه الليلة، فيبدأ العبد بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعوه ويسأله عن كل ما يتمنى من خير الدنيا والآخرة، كما يدعو لولده وأهله وأحبائه بالخير الوفير من الدنيا والأخرة، وفيما يلي بعض الأدعية التي يستحب أن يرددها العبد ضمن ليلة القدر يوم 27 رمضان:

- اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا

- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين

- «اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين»

علامات ليلة القدر يوم 27 رمضان

ولمعرفة الإجابة على سؤال ليلة القدر يوم 27 رمضان، فهناك عدد من العلامات التي تدل على أن هذه الليلة بنسبة كبيرة هي ليلة القدر، وأوضحت دار الإفتاء هذه العلامات في فتوى عبر موقعها الرسمي، وتتلخص تلك العلامات فيما يلي:

- تسطع شمسها دون شعاع

- يرى كل شيء ساجد

- الأنوار ساطعة في كل مكان حتى المواضع المظلمة

وأشارت الدار إلى ما ورد في مسند أحمد: «كأنها طست»، أي من نحاس أبيض، وقال النبي: «هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا» أي لا حر فيها ولا برد ومشرقة

كما لفتت أيضا إلى ما ورد عن أبي بن كعب، في ذكر علامات ليلة القدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه «طلوع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه مسلم، وبناء عليه، فإن تحققت هذه العلامات، فقد تكون ليلة القدر يوم 27 رمضان

دعاء ليلة القدر يوم 27 رمضان عن النبي

ويعتبر الدعاء في ليلة القدر يوم 27 رمضان هو أبرز العبادات التي يتبعها العديد من المسلمين، ويحرص الكثير منهم على ترديد الأدعية التي وردت في السنة النبوية، ومن هذه الأدعية:

- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ) رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.

- عن أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.