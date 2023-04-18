القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة دونيتسك 7 مرات خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 7 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 35 من عيارات مختلفة، بينها 122 و155 ملم، فيما أشارت معلومات إلى إصابة مدنيين اثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«واشنطن» غير مهتمة بالدخول مباشرة في الأزمة الأوكرانية

وأعربت «واشنطن» عن قلق الولايات المتحدة، من استخدام أوكرانيا للأسلحة التي تقدمها لضرب أهداف داخل روسيا، مشيرة على لسان نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية كولن كول، في مقابلة مع مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إلى أنها غير مهتمة بالدخول مباشرة في الأزمة، وتصعيدها إلى حرب عالمية ثالثة.

وقال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، إن إدارة الرئيس جو بايدن تستخدم تشريعا جديدا أقره «الكونجرس» لنقل أصول رجال الأعمال الروس للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا،فيما أشارت نائبة الوزير الأولى، ليزا موناكو، إلى أن «واشنطن» ستكثف جهودها لتجميد الأصول الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قدم عضو «الكونجرس» الجمهوري مات جويتز قرارًا يطالب بايدن بالكشف عن تفاصيل المساعدة المزمعة لأوكرانيا، ويوجه وزير الدفاع لويد أوستن بالكشف عن عدد العسكريين، بما في ذلك القوات الخاصة، المتمركزة في أوكرانيا دون إذن من «الكونجرس».

وفي «موسكو»، بعد إعلان القضاء، الحكم على كارا مورزا، بالسجن 25 عاما لإدانته بالخيانة العظمى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تصريحات سفراء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، بعد إعلان الحكم، تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لبلادها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة الرسمية ماريا زاخاروفا، إن الدبلوماسيين الغربيين المتورطين في التدخل المباشر في شؤون بلادها الداخلية مهددون بالطرد.