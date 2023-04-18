ما أقوى صاروخ في العالم؟.. «سبيس إكس» تؤجل رحلته المنتظرة

أجلت شركة «سبيس إكس»، التابعة لرائد الأعمال إيلون ماسك، أول إطلاق لأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، بسبب مشكلة في الصمام المجمد الذي يمنع الصاروخ العملاق من الإقلاع، كما هو مخطط له، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

توافد الآلاف من الناس على الشواطئ في أمل مشاهدة المشهد

وأعلن ماسك، أنه سيتم المحاولة مرة أخرى في غضون أيام قليلة، وأشار إلى أن السيارة التي سيتم إطلاقها تخضع للاختبارات، ومن المأمول أن تدخل حقبة السفر بين الكواكب، وفي الوقت نفسه توافد الآلاف من الناس على الشواطئ، على طول خليج المكسيك، في أمل مشاهدة المشهد.

وكان من المقرر أن تطير الرحلة التجريبية حول الأرض، وتهبط في هاواي.

وقبل الإطلاق، أعرب ماسك عن رغبته في خفض التوقعات، قائلاً: إن الفريق تعلم الكثير من هذه التجربة.

ويصل ارتفاع الصاروخ الذي يحمل اسم «ستارشيب» إلى نحو 120 مترا، وهو مصمم ليكون له ضعف قوة دفع أي صاروخ على الإطلاق.