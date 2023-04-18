كوريا الجنوبية تسجل 15 ألفا و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 15 ألفا و173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 20 وافدا من الخارج.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، إن إجمالي إصابات كورونا، ارتفع إلى أكثر من 31 مليون إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية.

10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

وأضافت «وكالة مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية، 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف و386 حالة وفاة.

وكانت «وكالة مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، سجلت أمس الاثنين، 4 آلاف و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 23 حالة وافدة من الخارج.

كما سجلت «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وفي مارس الماضي، خففت السلطات في كوريا الجنوبية، معظم القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا، بما فيها رفع استخدام الكمامة في وسائل النقل العام.

وتخطط حكومة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لخفض فترة العزل الإلزامي من أسبوع إلى 5 أيام في مايو المقبل.