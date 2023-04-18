البرازيل تناقش مع «بريكس» مسألة دعم اقتراح دا سيلفا لحل أزمة أوكرانيا

تناقش الحكومة البرازيلية مع دول البريكس، التي تضم إلى جانب بلاده «روسيا،الهند،الصين، جنوب أفريقيا»، مسألة دعم اقتراح رئيس البلاد، لولا دا سيلفا لحل الأزمة الأوكرانية، وقال مصدر في وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن الأمر سيستغرق الأمر وقتا وسيتطلب مشاركة المزيد من الدول.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن بلاده ستشن الهجوم المضاد عندما تكون جاهزة، معربا خلال مقابلة مع وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إحباطه من أن مسؤولين في بعض الدول الحلفاء، يعدون بشيء ويفعلون شيئا مختلفا تماما.

مسؤول أوكراني: لا نشارك معلومات حساسة للغاية مع أي جهة

وأشار دانيلونف، إلى أنها مسألة وقت فقط إلى أن تصل القوات للمستوى اللازم من الاستعداد العسكري، وشدد المسؤول الأوكراني على أن «كييف» لا تشارك معلومات حساسة للغاية مع أي جهة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال سفير «موسكو» لدى «برلين»، سيرجي نيتشايف، إن بعض وسائل الإعلام الألمانية، التي نشرت رأيا يدعو إلى اغتيال فلاديمير بوتين، تجاوزت الهدف في حماستها المعادية لروسيا، واصفا مقال صحيفة «فيلت» الألمانية حول اغتيال الرئيس الروسي بأنه غير مقبول.

اختبار ناجح لمسيرة بريطانية من طراز جاكال

وفي المملكة المتحدة، أعلنت شركة «فلاي باي تكنولوجي» البريطانية عن إجرائها اختبارا ناجحا لطائرتها المسيرة من طراز «جاكال» القادرة على إطلاق صواريخ موجهة بالليزر من نوع «مارتليت» على أهداف على الأرض وفي الجو لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات، وبسرعة 1.5 ماخ.

اقتصاديا، أكد الأمين العام لـ «التحالف الوطني الجمهوري» الجزائري بلقاسم ساحلي، خلال استقباله السفير الروسي لدى بلاده فاليريان شوفاييف، ضرورة البحث عن آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في المجال العسكري والطاقة بين البلدين

وأعرب شوفاييف، عن التطلعات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المحافل الدولية، وضمان التنسيق المستمر والمثمر على مستوى «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز، من أجل استقرار السوق العالمية للطاقة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشروق» الجزائرية.