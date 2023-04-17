أوكرانيا: الجيش الروسي هاجم 16 بلدة في إقليم زابوروجيا خلال الساعات الأخيرة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم، أن القوات الروسية قصفت 16 بلدة تابعة للإقليم في آخر 24 ساعة، ما نتج عنه تضرر 52 منشأة ومبنى سكني.

الروس أطلقوا النار 56 مرة على 16 بلدة

وذكر مالاشكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يوكرين فورم»، الأوكرانية الرسمية، أن الروس أطلقوا النار 56 مرة على 16 بلدة سلمية في الإقليم خلال يوم أمس، منهم 46 ضربة مدفعية و4 غارات جوية و4 هجمات بطائرات بدون طيار وهجومان بالمدفعية الثقيلة.

وجاءت تقارير حول أضرار لحقت بمرافق البنية التحتية الاجتماعية والشقق والمنازل الخاصة كما تم تدمير عدد من السيارات والممتلكات الأخرى.

وأضاف المسئول الأوكراني أن رجلا يبلغ من العمر 61 عاما أصيب في قرية بريوبرازينكا نتيجة القصف الروسي، وتم نقله إلى المستشفى.