مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. «يحيى» يرسم خطة عبقرية من أجل الملك خفرع

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26.. يهتم الجمهور به، إذ شارف الجزء الثاني منه على النهاية، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 26

ورسم يحيى خطة عبقرية، حتى يجعل الملك خفرع يثق فيه، وقال إنه يفكر في الظهور للملك فعلا، ويخبره بأنه سينحت تمثال أبو الهول من الصخرة الموجودة أمام الهرم الخاص به.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الأحد على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 22 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.