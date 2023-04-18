كوريا الجنوبية والسويد تناقشان التعاون لنزع سلاح «بيونج يانج» النووي

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كبير المفاوضين النوويين، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، كيم جون، التقى بوزير الدولة السويدي للشؤون الخارجية يان كنوتسون، في «ستوكهولم» لمناقشة التعاون بين البلدين بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وشدد جون، على ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بشكل أفضل على الوضع الخطير لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأكدت كوريا الجنوبية، المسؤولية الخاصة للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، «الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، الصين، المملكة المتحدة» حول تطوير أسلحة كوريا الشمالية النووية بما فيها تطوير نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

«الحد من الانتشار» لتطوير أسلحة نووية

وأشار سفير «سول» لدى منظمة «الأمم المتحدة»، هونج جون كوك، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، إن «بيونج يانج» هي الوحيدة التي انضمت إلى معاهدة «الحد من انتشار الأسلحة النووية»، ثم استفادت منها لتطوير الأسلحة النووية.

وأعرب الرئيس الصيني، شي جين بينج، في رسالة، إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن استعداده لتعزيز التواصل الاستراتيجي مع «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب».

كما أعرب بينج، عن استعداد «بكين» للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى من خلال تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتوجيه المشترك لتنمية العلاقات بين الجانبين.

بينج: «بكين» و«بيونج يانج» حافظتا على علاقاتهما الودية

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن رسالة الرئيس الصيني شي جسن بينج، في 12 أبريل الجاري جاءت ردا على رسالة زعيم كوريا الشمالية، في 10 مارس الماضي، التي هنأه فيها على انتخابه رئيسا للصين لولاية ثالثة

وأشار الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى أن البلدين، حافظتا على علاقاتهما الودية التقليدية وعملا على تطويرها، رغم تغير الأوضاع الأمنية الدولية والإقليمية بشكل جدي ومعقد.