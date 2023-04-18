مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26.. رشاد يحاول إقناع راوية بأحقيتها في أرض السوق

بدأ مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26 بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، بمحاولة إقناع رشاد راوية، بأن أرض السوق من حقها، كما حاول أن يقنعها بعدم سماع كلام أحد يشعر بالغيرة منها.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26

وأكدت راوية له، أن لو صح وتنازلت جدتها عن أرض السوق سوف تترك الأرض، وخلال محاولة معرفة طه القماش واستجواب أحد رجال جابر، الذي يحتجزه، يأتي المفتش ويخبره بأن يترك الرجل وألا يتدخل في عملهم بعد الآن.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين.