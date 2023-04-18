الرئيس الروسي يتفقد مقر «قوات دنيبر» في خيرسون

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الثلاثاء، تفقد الرئيس فلاديمير بوتين، مقر «قوات دنيبر» على محور خيرسون، مستمعا إلى تقارير من قائد القوات المحمولة جوا العقيد ميخائيل تبلينسكي وقائد مجموعة دنيبر العقيد أوليج ماكارفيتش، وقادة عسكريين آخرين.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الجيش، إبداء رأيهم بشأن الوضع في اتجاهات خيرسون وزابوريجيا، وتبادل المعلومات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لمقر «قوات دنيبر» العسكريين بعيد الفصح.

ونفذت أطقم مدفعية راجمات أوراجان وجراد التابعة للفيلق الثاني للجيش الروسي بالمنطقة العسكرية الجنوبية، هجومًا على تجمع من القوى البشرية والمعدات العسكرية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة سيفيرسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان»، دعوا في بيان مشترك بختام اجتماعهم في اليابان، روسيا مرة أخرى إلى العودة إلى الحوار مع الولايات المتحدة للحد من المخاطر النووية.